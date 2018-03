Winst voor Harderwijk Anders en VVD; kater voor CDA

Harderwijk Anders is de verrassende winnaar geworden van de raadsverkiezingen in Harderwijk. De partij gaat van vier naar mogelijk zes zetels. Ook de VVD doet het goed. Het CDA wordt gehalveerd.

De voorlopige uitslag werd net na middernacht bekend gemaakt door burgemeester Harm-Jan van Schaik. De uitkomst betekent onder andere dat de Harderwijkse gemeenteraad geen christelijke meerderheid meer heeft. Een consequentie daarvan is dat niets de invoering van de koopzondag nog in de weg staat.

De lokale partij van Gert Jan van Noort behaalde 4152 stemmen en krijgt in elk geval vijf maar mogelijk zes zetels. Aan het begint van de avond had Van Noort nog gehoopt op een gunstige uitslag, maar dat zijn partij de grootste zou worden... Hij had nog gezegd tevreden te zijn met behoud van de huidige vier zetels. Of HA de grootste fractie zou kunnen worden? Nee, dat verwachtte hij niet.

De VVD was woensdagavond lang in de race om de grootste te worden en boekte forse winst ten opzicht van 2014. Toen kreeg de partij 2915 stemmen en vier zetels. Na gisteravond hebben de liberalen vijf zetels op basis van 4055 stemmen; niet eerder had de partij bij de lokale verkiezingen zoveel kiezers.

De ChristenUnie, in 2014 met 4166 stemmen nog de winnaar, behaalde nu 3719 stemmen en moet een van de zes zetels inlever.

Verliezer

Het CDA is de grote en onverwachte verliezer. In 2014 was het met 3775 nog de tweede partij en had het net als de ChristenUnie zes zetels. De fractie wordt nu gehalveerd. ,,Dat is een hard gelag'', aldus een teleurgestelde lijsttrekker Peter Sels.

Ook vanuit andere fracties werd verbaasd gereageerd op zo'n enorm verlies. Een duidelijke oorzaak is niet zomaar aan te wijzen. De veranderde opstelling rond de invoering van de koopzondag, werd als snel genoemd. In 2014 was het CDA, net als de ChristenUnie en Gemeentebelang tegen de koopzondag. In de aanloop naar de verkiezingen van vandaag had het CDA aangegeven bereid te zijn afspraken te maken over een beperkt aantal koopzondagen.

Toch lijkt dat niet de volledige oorzaak. De stemmen zijn zeker niet allemaal naar de tegenstanders van de koopzondag gegaan.

Inleveren

De PvdA en Gemeentebelang leveren fors in ten opzichte van 2014. Beide fracties moeten een van de drie huidige zetels inleveren. Wilco Bos van de PvdA wijt dat deels aan de landelijke ontwikkelingen. Tegelijk is hij blij dat nieuwkomer GroenLinks nu met twee zetels in de raad komt.

Een teleurgestelde lijsttrekker Gerrit Kevelam van Gemeentebelang: ,,Hierden heeft ons in de steek gelaten.'' Hij denkt dat de stemmen vooral zijn gegaan naar de SGP. De partij, die voor het eerst sinds lange tijd weer mee doet in Harderwijk, krijgt een zetel in de gemeenteraad.

Anders dan elders in Nederland levert D66 in Harderwijk niet in; integendeel, de fractie gaat van twee naar drie zetels.

Nieuwkomer

Nieuwkomer Wij Harderwijk-Hierden en Fractie Van der Veere kregen niet genoeg stemmen voor een zetel.

De zetelverdeling kan overigens nog veranderen. Dat is afhankelijk van de toekenning van de restzetel(s). Zo zou Harderwijk Anders ook uit kunnen komen op vijf zetels. De precieze verdeling wordt vrijdag bekend.