Winters vermaak tijdens Heilige Boontjes

De combinaties van foodtrucks, muziek, kramen en kindervertier doet het goed bij de vele gezinnen die een bezoek brengen aan de eerste editie van Heilige Boontjes. ,,Het is een heel leuk festival, een losse, relaxte sfeer. Zaterdag was het koud, nu is iedereen vrij en heel ontspannen’’, zegt Mark Schimmel.

Hij verkoopt chocolademelk van zelfgemaakte Krak Chocolade. ,,Ik heb al heel veel verkocht - 45 liter - en ben er bijna doorheen. Het verschil is dat ik geen cacaopoeder in melk aanleng, maar echte chocolade gebruik waar de cacaoboter nog in zit. Dat geeft een veel vollere smaak.’’

Cacao

De Ermeloër (36) haalt de cacaobonen uit Mexico, Equador, Belize en Vietnam. Het proces tot aan de reep vertelt hij tijdens Heilige Boontjes. ,,Mensen zijn geïnteresseerd en ik laat verschillende smaken proeven. De cacaobonen brand ik zelf en daarna maak ik ze fijn qua structuur en speel met smaken. Ik houd de zuren in de chocolade en voeg alleen maar ongeraffineerde rietsuiker toe. De smaak zit in de cacaobonen zelf.’’

Quote Mensen zijn geïnteresseerd en ik laat verschillende smaken proeven Mark Schimmel

Biodome

Vincent Groenendijk (28) uit Harderwijk verkoopt green dome - plantjes in met kurk afgesloten vazen tussen 40 en 70 euro. Van de 28 heeft hij er al meer dan de helft verkocht. Het is dan ook iets bijzonders. ,,De biodome is een eigen wereldje: water geven is er niet meer bij. Boven een laag schelpjes ligt een laagje actieve koolstof. Het gas dat naar boven stijgt is koolzuur en plantjes maken daar weer zuurstof van. Blaadjes vallen op de grond en worden weer compost. Het is een microsysteem.’’

Samen met een vriend, Tjalling Gerritsma zamelt ‘flessenjager’ Gerritsma allerlei verschillende vazen in. ,,We zijn een jaar geleden begonnen met varentjes, vetplantjes en mos. Dat gaat alle kanten uit, al groeit het drie keer zo langzaam omdat het afgesloten is. We experimenteren nu met cactussen, maar die gaan schimmelen.’’

Gezellig

Ariënne van Geelen van stichting Underground Harderwijk ziet dat Heilige Boontjes aanslaat. Ze schat dat er ruim 500 mensen op het terrein lopen. ,,Veel kleine kinderen, gezelligheid en een weerzien van mensen. Positief is dat veel mensen deze onbekende plek weten te vinden. Lokale ondernemers hebben creatieve producten die ook bij de bezoekers in de smaak vallen. Wat mij betreft organiseren we dit volgend jaar weer.’’