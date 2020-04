Wisseltruc met water, zand en asbest in Harderwijk

videoAchter de ijzeren hekken wordt in het Waterfront van Harderwijk een kunststukje uitgevoerd met staal, zand, water en.... asbest. Voordat volgend jaar de woningbouw start zorgen graafmachines, trekkers en spuiters nu dat de vervuilde grond in de bodem blijft opgeborgen.

Volledig scherm Vanaf de Vissershaven is een begin gemaakt met het uitgraven van de nieuwe gracht. De natte met asbest vervuilde grond wordt afgevoerd naar de andere kant van het werkterrein, waar het goed kan worden gebruikt. © Ruben Schipper

Temidden van de door corona lamgeslagen stad grommen, dreunen en trillen de zware machines in gestaag tempo voort. Ze doen hun werk in het gebied dat in officiële stukken wordt aangeduid als fase 3 van het Waterfront. Hier bouwt de gemeente de komende jaren zeven- tot achthonderd woningen. Plus tien vaste bruggen over nieuwe grachten.

Op het nu rommelige terrein tussen de Vissershaven en de N302 stonden nog maar een paar jaar geleden fabrieken en bedrijven als Bruil, Zegers, Van Scherpenzeel, het Bowlingcentrum en niet te vergeten Asbestona.

Van parkeren naar flaneren

Het verplaatsen en saneren hiervan was een van de grote ambities onder de plannen voor het Waterfront. Na een moeizame start is de boulevard inmiddels veranderd van parkeerzee in flaneerhaven en op de rand van land en water verrezen al honderden woningen.

Onlangs presenteerde Waterfrontwethouder Bert van Bijsteren het plan voor de eerste 126 woningen en appartementen in fase 3. Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren, vertelt Hans Glastra, projectleider van de gemeente tijdens een fietstochtje op verzoek van de Stentor rond het werkterrein.

Corona

Liever niet te dichtbij; corona leidt tot extra veiligheidsmaatregelen. En die zijn toch al nodig bij de huidige werkzaamheden, net als in 2018 bij de sanering van het voormalig bedrijventerrein. De vroegere activiteiten van het bedrijf Asbestona noopten de gemeente tot bijzondere maatregelen.

In plaats van het afvoeren van met asbest verontreinigde grond kozen gemeente en grondbedrijf Boskalis ervoor de asbestgrond diep in de bodem te stoppen en af te dekken met doek en twee meter schoon zand. Niets meer aan doen.

Volledig scherm De bijzondere machine Beau Dredge van Boskalis pompte in 2018 schone grond onder de met asbest vervuilde grond weg. Daarna werd de asbestgrond op diepte weggestopt, met schoon zand daar weer overheen. © Ruben Schipper

Nadien kwamen de plannen voor de inrichting van de wijk. Mét de nieuwe gracht op de plek waar asbest was opgeborgen. Eerder werden bij het intrillen van de damplanken en het weggraven van de bovenste anderhalve meter zand al veiligheidsmaatregelen genomen.

Volledig scherm Oranje netten en afdekzeil werden gebruikt bij de werkzaamheden rond de damwanden om de risico's van naar boven komend asbest te beperken. © Ruben Schipper

Mensen die deze week vanachter het hek een kijkje namen bij het dieper uitgraven van de gracht zagen dat doek en de vervuilde grond daaronder nu weer terug.

De huidige aanpak is vooraf besproken met veiligheidsinstanties en de provincie, zegt Glastra. Omdat het allemaal nat is stuift er niets, maar voor de zekerheid zitten de machinisten en chauffeurs van de machines met bovendruk in hun cabine, vertelt hij. Zo blijft de buitenlucht buiten.

Schoonspuiten

Om te voorkomen dat opdrogende restantjes vieze grond meeliften worden de grondwagens met hun lading asbestgrond schoongespoten met water voordat ze ermee wegrijden. De bodem van de gracht krijgt later opnieuw dat beschermende doek en een halve meter schoon zand.

Drie trekkers brengen de asbestgrond naar de andere hoek van het grote terrein. Daar gebeurt precies het tegenovergestelde en wordt van water weer land gemaakt.

Volledig scherm Vanaf een drijvend ponton worden damplanken in de 'oude' Lelyhaven gedrukt om een deel van het water te veranderen in land. © Teake Dijkstra

De voorheen brede Lelyhaven - achter de vorig jaar gesloopte panden van vishandel Dries van den Berg - is in de nieuwe inrichting een stuk smaller, om ruimte te creëren voor de woningbouw. Daarvoor worden meterslange damplanken de bodem in getrild vanaf een groot drijvend ponton.

Volledig scherm Het gat achter de damplanken wordt deels opgevuld met de asbestgrond uit de nieuwe gracht nabij de Vissershaven. Daarbovenop komt weer twee meter schoon zand. © Ruben Schipper

Waar de damplanken al zijn geplaatst wordt het zo ontstane gat opgevuld met grond. Onderin komt eerst de door de trekkers aangevoerde asbestgrond uit de nieuwe gracht nabij de Vissershaven.

Net als eerder bij de grote sanering van het hele gebied wordt de vervuilde aarde daarna afgedekt met doek en twee meter schoon zand. De wisseltruc is dan compleet.