WK-zilver voor Harderwijkse Parazwemster Lisa Kruger

Initiatief

De Nederlandse zwemsters pakten in het tweede deel van de race het initiatief. ,,Na de vlinder dacht ik, ik lig best goed. Dat zie je op het bord. Na de rug lag ik dichterbij dan normaal en op de school ging ik Lisa voorbij. Dat gebeurt nooit. Toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik volle bak. Gewoon doorknallen”, aldus de kersverse wereldkampioene op de site van de KNZB. ,,Het was eerlijk gezegd een verrassing. Ik was bang om naast het podium te eindigen. Die Australische zat dicht achter me. Maar als je dan een medaille haalt is het top. Als je wint is het belachelijk eigenlijk.”