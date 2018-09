Woede over Harderwijkse hoogbouw

Debatclub van 'veld­heer' Pichel zorgt voor reuring in Harderwij­ker bieb

31 augustus Komt er een nucleaire oorlog, is die klimaatsverandering nog omkeerbaar en hoe rechtvaardig is nou de dividendbelasting? Geen onderwerp wordt geschuwd aan de leestafel van het Huis van de Stad. Oh, en over de nieuwe bieb hebben ze ook best een mening, hoor!