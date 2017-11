Wonen en zorg in voormalig GGz-kantoor

Harderwijkse drugsdealer (27) met cocaïne in zijn onderbroek opgepakt

19 november Politie Ermelo heeft afgelopen nacht op de Oude Nijkerkerweg in Ermelo een cocaïnedealer aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Harderwijk, die al eerder was opgepakt voor drugshandel. De man had pakketjes cocaïne in een sok in zijn onderbroek verstopt.