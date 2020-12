Wonen op een vakantiepark in de bossen? Hier in Harderwijk mag dat gewoon: ‘Enorme opluchting’

De vlag ging vorige week uit bij het echtpaar Oosterkamp. Twintig jaar nadat Andries en Marion neerstreken in hun woning op vakantiepark Slenk & Horst in Harderwijk, vieren ze er hun eerste legale kerstfeest. Het park is nu officieel een woonwijk. ,,Het is een enorme opluchting. In de loop der jaren is een deel van onze buren vertrokken omdat ze de stress en onzekerheid niet trokken. Maar bijna iedereen hield vertrouwen in een goede afloop. Eindelijk is het voorbij.”