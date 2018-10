Woningaanbod daalt fors op de Noordwest-Veluwe

Dat blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die donderdag naar buiten zijn gebracht. Opvallend is dat de gemiddelde verkoopprijs in de regio Nunspeet (waar ook Harderwijk, Ermelo, Putten en Elburg onderdeel van uitmaken) voor de eerste keer in lange tijd licht is gedaald: van 325.000 naar 320.000 euro.

Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de regionale woningmarkt aan het afkoelen is, want de verkoopprijzen liggen nog altijd erg hoog op de Noordwest-Veluwe. Zeker in vergelijking met een jaar geleden, toen in de regio Nunspeet gemiddeld 'slechts' 291.000 euro werd betaald voor een koophuis.

De verkooptijd is licht gestegen. Het vorige kwartaal kostte het gemiddeld genomen 42 dagen om je huis te slijten, tegen 37 dagen in de periode daarvoor. Een jaar eerder lag de verkooptijd nog op 50 dagen.

Behoefte

Het lijkt erop dat de Veluwse woningmarkt de enorme behoefte niet bij kan benen. Want ondanks dat op meerdere plekken grote projecten worden gerealiseerd, slinkt het aanbod nieuwbouwwoningen. Dat is het gevolg van het enorme verkooptempo. In het Waterfront in Harderwijk, waar ruim 1.400 huizen moeten verrijzen, is op dit moment bijvoorbeeld geen woning meer te krijgen. Het wachten is op de volgende lichting woningen, die naar verwachting eind 2018 in de verkoop gaat.