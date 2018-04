Woningbouw Harderweide mogelijk gasloos tegen stikstof

D66 ziet zichzelf wel in nieuw college Harderwijk

4 april D66 in Harderwijk zet in op een coalitie van verkiezingswinnaars en komt uit op Harderwijk Anders, VVD en D66 met het CDA. Martijn Pijnenburg en Thijs Melkert hebben woensdagavond namens de fractie een eerste gesprek gevoerd met verkenner Hans Esmeijer. Dat laten de democraten weten in een persbericht.