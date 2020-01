Woningbrand in binnenstad Harderwijk snel geblust met hulp van bewoners

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over vijf jaar weer spic en span

20 januari Meer één- en tweepersoons verpleegkamers - en dus meer privacy - en sanitair up-to-date. Wie onverhoopt in het St Jansdal in Harderwijk opgenomen moet worden, kan straks rekenen op een omgeving die spic en span is. Al is er nog wel even geduld voor nodig, want het duurt in totaal pakweg vijf jaar alvorens de algehele renovatie en uitbreiding van het ziekenhuis in Harderwijk is voltooid.