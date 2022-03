Woninginbraken in Harderwijk niet bewezen: tóch moet Yenner (32) een week de cel in

video Lijsttrek­ker in 2018, minister in 2022: Christian­ne van der Wal stemt in het dorpshuis in Hierden

,,Ontzettend belangrijk’’, zegt ze. ,,Als érgens politiek de mensen direct raakt, hun eigen straat, hun eigen woonwijk, de verkeersveiligheid, ja, dan is het lokaal. Dat wordt allemaal bepaald in de raadszaal. Daarom is het echt zo belangrijk om te stemmen.’’ De minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, deed dat zelf vanmorgen in het dorpshuis in haar woonplaats Hierden.

