Wooncomplex De Hanzen in Harderwijk verkocht

Op de bouwplaats werd de verkoop woensdag feestelijk vastgelegd, in aanwezigheid van wethouder Jeroen de Jong. Het gaat om de eerste fase van het nieuwbouwproject De Hanzen. De 63 appartementen zijn gemiddeld ongeveer 72 vierkante meter groot en hebben en aparte berging in de kelder. Op initiatief van Vaster Invest komt in het gebouw een ontmoetingsruimte om de interactie tussen de bewoners te bevorderen.De bouw wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd.

Winkelcomplex

Naast de 63 appartementen die nu zijn verkocht bestaat De Hanzen uit nog 45 appartementen en een winkelcomplex. Deze worden op een later moment gerealiseerd en behoren niet tot deze transactie.

Het is een project met een lange adem. Al in 2016 werd gesproken over de plannen voor ongeveer honderd appartementen en een retailcomplex. Het begon daarna met de vestiging van fastfoodketen McDonald’s en een tijdelijk onderkomen voor supermarkt Deen.

Sociale verhuur

Voor woningbouwprojecten van ontwikkelaars hanteert de gemeente Harderwijk als uitgangspunt dat veertig procent van de woningen tenminsten vijftien jaar beschikbaar moet zijn voor de sociale huursector. In dit geval is dat onderscheid gemaakt in deze eerste 63 appartementen in de vrije huursector. De tweede fase zou dan bestemd moeten zijn voor goedkopere appartementen.

Vaster Invest is volgens een persbericht over de verkoop een vastgoedfonds (www.vasterinvest.nl) dat investeert in voornamelijk middeldure huurwoningen in Nederland. Er wordt geïnvesteerd in zowel bestaande woningen alsook in nieuwbouwprojecten. Het afgelopen jaar kocht Vaster 300 appartementen aangekocht.