Woontoren (30 meter) in nieuw stadspark Harderwijk

In het gebouw van acht verdiepingen komen zestien appartementen. De eerste bouwlaag is een half verdiepte parkeergelegenheid voor de bewoners en hun bezoekers. In de gemeentelijke plannen voor het Waterfront wordt de woontoren aangeduid als het Hooge Huis, geïnspireerd op de eerste hoogbouw in Nederland, het ‘witte huis’ in Rotterdam en de ‘Wolkenkrabber’ in Amsterdam.