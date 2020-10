Woonwagenbewoners in Harderwijk pleiten voor nieuw woonwagenkamp aan de Zandlaan: hier stond ome Cornelis met zijn draaiorgel

Wisselend enthousias­me voor plan natuurbe­graaf­plaats in de bossen bij Ermelo

30 september In Putten lukte het niet, maar in Ermelo is politieke partij BurgerBelangen er van overtuigd dat het kan: het realiseren van een natuurbegraafplaats. Natuurmonumenten biedt er alvast een mooie plek voor, in het Leuvenumse bos langs De Haspel. Lokale uitvaartverzorgers zijn er blij mee. Maar er is ook kritiek.