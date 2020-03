Woonwinkel via corona naar centrum Harderwijk

De vestiging van de nieuwe winkel is een welkome impuls voor de Donkerstraat, die al enkele jaren wordt geplaagd door leegstand. Ook in het pand van Dixons was het - met onderbrekingen door pop-upshops en de brandweer - al enige tijd donker en stil.

Ombuigen

Cadeau’s inpakken

Dat bleek een ‘grandioos succes’, zegt Janssens. Al duizenden mensen vonden hun weg tussen de meubels die ze in de winkel uit mogen proberen - en de volgende dag in huis kunnen hebben - en de talloze woonaccessoires. Vooral de afdeling waar mensen zelf cadeaupakketjes samen kunnen stellen loopt erg goed, aldus de ondernemer. ,,Zeker ook in deze tijd vinden mensen het erg leuk om anderen een presentje te geven.’’

Gunstiger prijzen

Elke maand een winkel

,,Dat pand van Dixons in de Donkerstraat vond ik altijd al mooi. Ik denk dat we half april open gaan.’’ Daarna wil hij elke maand een volgende winkel toevoegen, in Nunspeet, Zeewolde, Nijkerk misschien, Putten of Ermelo. ,,We maken er iets moois van. We willen mensen een wauwbeleving geven. En tegelijk houden we het allemaal goed betaalbaar.’’