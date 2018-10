Wordt plan 'tiny houses' een 'big issue' in Harderwijk?

Fietsen­stal­ling Harderwijk komt met ‘leenrol­stoel’

3 oktober U vraagt, wij draaien. Onder dat motto heeft de fietsenstalling aan de Academiestraat in Harderwijk twee rolstoelen aangeschaft. Lekker handig voor de senior of mindervalide medemens die even de stad in wil gaan, zo is het idee.