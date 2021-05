World Animal Protection roept overheid op om Dolfinarium te verbieden om dolfijnen naar China te laten gaan

Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection doet een oproep aan de overheid om te voorkomen dat dolfijnen uit het Dolfinarium naar China gaan. De organisatie is bang dat de dieren in China opnieuw worden ingezet in de entertainmentindustrie.

Acht dolfijnen uit het Dolfinarium in Harderwijk staan op de lijst om naar China verhuisd te worden. Hier is een attractiepark waar de dieren kunnen wonen. Eerder besloot het Dolfinarium tot deze actie over te gaan omdat het park met showelementen in voorstellingen stopt. World Animal Protection wil dat de Nederlandse overheid hier een stokje voor steekt. De organisatie maakt zich grote zorgen om het welzijn van de dieren en komt in actie om de verhuizing te voorkomen.

Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland: ,,Er is geen enkele garantie dat deze dieren daar niet worden blootgesteld aan dieronwaardig entertainment. Ook zal er hoogstwaarschijnlijk met deze dieren worden gefokt, wat nóg meer dieren doemt tot een leven in gevangenschap.”

In China zijn verschillende zeezoogdierparken. Volgens World Animal Protection heeft onderzoek van de China Cetacean Alliance (CCA) aangetoond dat zeezoogdieren in China in slechte omstandigheden leven en dat er beperkte Chinese wetgeving is om het welzijn van dolfijnen in gevangenschap te borgen.

Vergunning niet afgeven

De organisatie hoopt dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de export van de dieren geen vergunning afgeeft. Kuijpers: ,,Het zou hypocriet zijn als de overheid aan de ene kant eist dat in Nederland dolfijnen niet meer door hoepels springen, en aan de andere kant mee zou werken, om zulk soort circusacts met dolfijnen in het buitenland te bevorderen. Wij roepen de overheid daarom op: verstrek deze vergunning niet, stop het gesol met dolfijnen en voorkom dat zij als handelswaar in de uitverkoop naar China gaan.”

World Animal Protection is onlangs gestart met een actie voor een fokverbod voor dolfijnen in gevangenschap in Nederland. De organisatie wil dat de dolfijnen die nu nog in het Dolfinarium leven, de laatste dolfijnen zijn die in gevangenschap leven. Kuijpers: ,,Entertainment met dolfijnen is niet meer van deze tijd. Een fokverbod is de cruciale eerste stap om daar een einde aan te maken. Als we nu geen fokverbod instellen, blijft het dweilen met de kraan open.” Eerder al besloten Frankrijk, Canada en het Brussels Gewest in België om over te gaan tot een fokverbod.