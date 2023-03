Wouda, onlangs ontslagen bij Excelsior’31, vanaf komend seizoen trainer van VVOG

Harderwijk eist regie op bij grondbezit voor bouw 1100 woningen

Om speculanten buiten de deur te houden in het nieuwbouwproject Nieuw Weiburg in Harderwijk, heeft de gemeente bepaald dat grond in het gebied bij verkoop eerst moet worden aangeboden aan de gemeente. Dit moet voorkomen dat de grondprijs omhoog vliegt, waardoor de woningen duurder worden dan nu de bedoeling is.