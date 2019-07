Yvo Nieuwenhuijzen uit Hierden vijfde op NK pokeren voor amateurs

Contract

Bij het Open Nederlands Kampioenschap Poker is er geen geld te winnen. De winnaar krijgt een mooie beker mee naar huis en maakt kans om opgenomen te worden in Team ONK Poker. Organisator Mathijs Jonkers zegt hierover: ,,Wij kijken tijdens de finale of er spelers zijn waarvan wij vinden dat ze goed kunnen pokeren. Deze spelers krijgen de mogelijkheid om in Team ONK Poker plaats te nemen en mooie (inter)nationale toernooien te spelen als onderdeel van het sponsorcontract. Zo won Ruurd Nauta, nadat hij opviel tijdens de finale, al meer dan 30.000,- euro in Team ONK Poker. Wij zijn dan ook altijd opzoek naar het nieuwe pokertalent van Nederland.’’