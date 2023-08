Ze waren even ‘gered’, maar Harderwijkse (96) kan kappen van 21 bomen toch niet tegenhouden

Verdachte van dood Harderwijk­se huisarts in Italië werd ‘behandeld voor psychische problemen’

Dubbele moordverdachte Sacha C., die in Italië zijn vader en een huisvriend ombracht, werd in Nederland al behandeld voor psychische problemen. Dat heeft zijn moeder de Italiaanse politie laten weten. Zij reisde af naar het land, waar ze in de gevangenis een hartverscheurend weerzien had met haar zoon.