Zeewolde decor van internationale barbecuewedstrijd

Wil 'de witte reus' Hartog geniet ook in Hierden van zijn ereronde

19 augustus In Hierden was zaterdagmiddag niemand minder dan 'de witte reus' Wil Hartog te gast. De motorcoureur die veertig jaar geleden de TT in Assen won, reed twee ererondjes bij de 25-jarige Hierdense Motorclub, in zijn witte motorpak van destijds.