Zelfs bloemkool kan net zo lekker zijn als snoep

Het aantal kinderen op de Noord-Veluwe dat slechts één keer per week groenten eet stijgt, blijkt uit onderzoek van de organisatie JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Om kinderen te leren dat groenten net zo lekker kunnen zijn als snoep, mochten 200 basisschoolleerlingen deze week meekoken in de keuken van restaurant Basiliek in Harderwijk, onder leiding van Michelinsterrenkok Rik Jansma.

De belangstelling van Harderwijkse basisscholen voor dit initiatief van de organisatie Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) was groot. ,,Er konden acht klassen meedoen,'' zegt Pepijn Albers van JOGG. ,,Maar het was direct volgeboekt. Ik heb scholen moeten teleurstellen, anders hadden we wel drie weken door kunnen koken.''

Gekookte prak

In groepjes van 12 of 13 leerlingen gingen de kinderen aan het werk in de keuken van Rik Jansma. Bloemkool was het hoofdingrediënt. ,,Bloemkool krijgen de meeste kinderen thuis alleen gekookt,'' legt de chefkok uit. ,,Wij maken bloemkoolkkoek, bloemkoolsoep, gebakken bloemkool met hazelnoot, bloemkool met dipsaus van kwarkyoghurt en parmezaanse kaas en bloemkoolprutje met azijn en rozijnen.''

,,De meeste kinderen helpen thuis nooit met koken,'' zegt gastvrouw Tabitha Jansma van Basiliek. ,,Als ze bij ons zien hoe makkelijk het is om iets lekkers te koken gaan ze thuis misschien ook helpen.''

Daling

Ten opzichte van 2013 is het aantal kinderen op de Noord-Veluwe tot 12 jaar dat dagelijks groenten eet met vier procent gedaald, blijkt uit een onderzoek van JOGG. ,,Het is een kwestie van wennen,'' zegt Albers van JOGG. ,,Ik kom uit een tandartsenfamilie en wij mochten vroeger nooit frisdrank. Ik lust nu wel cola, maar drink het bijna nooit, ik mis het niet. En gezond eten is net zo lekker als ongezond eten.''