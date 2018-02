Zes huurders in Harderwijk kiezen voor zon via Uwoon

video Primeur: Motor voor Dierenambulance tussen Nunspeet en Barneveld

5:00 De Dierenambulances Ermelo-Harderwijk en Putten-Barneveld hebben als eerste in Nederland een motor in het wagenpark om in te zetten bij hulp aan dieren. Het werkgebied van de twee ambulances loopt van Nunspeet tot Barneveld.