Zes kilometer omrijden voor slotstuk N302 bij Harderwijk

Veluwse jongeren schikken zich in hun lot: voorlopig niet meer samenscho­len

24 maart Jongeren uit Ermelo en Harderwijk schikken zich in hun lot. Door de aangescherpte corona-maatregelen is groepsvorming tot zeker 1 juni uit den boze. Vooralsnog lijkt het erop dat de regels netjes worden nageleefd. Of dat ook zo blijft, is natuurlijk afwachten.