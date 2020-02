Zestig huizen in Tinnegieter Harderwijk gesloopt, 78 nieuwe woningen komen terug

Zestig woningen in de wijk Tinnegieter in Harderwijk worden gesloopt, om plaats te maken voor 78 nieuwe woningen. Het gaat om huizen in de Marijkelaan en de Margrietlaan.

Woningcorporatie UWOON gaat de jarenvijftigwoningen afbreken omdat ze in slechte staat zijn, vertelt manager Iris Uittien. De woningen voldoen niet maar aan de (duurzaamheids-)eisen die vandaag de dag gelden. Vijf huizen in dezelfde wijk aan de Bernhardlaan worden wel opgeknapt.

De eerste woningen die gesloopt gaan worden zijn de blokken Marijkelaan 2 - 12 en Margrietlaan 1 - 9. Als de uitvoering naar wens verloopt gebeurt de eerstee sloop in het eerste kwartaal van 2021.

Terugkeren

De bestaande huurders krijgen de mogelijkheid om een nieuwbouwwoning te betrekken in de Tinnegieter. Manager Uittien: ,,Afhankelijk van de huurwensen en financiële mogelijkheden van de huidige bewoners gaan we proberen of ze kunnen terugkeren.’’

De bestaande bewoners zullen, zo nodig, tijdelijk in een andere huurwoning van UWOON worden ondergebracht. Alle huurders in het plan krijgen ‘stadsvernieuwingsurgentie’, wat inhoudt dat ze voorrang krijgen als ze op een huurhuis reageren datwordt aangeboden via het woonportaal hurennoordveluwe.nl.

Gasloos

In totaal komen er 78 nieuwe woningen, van uiteenlopende soort. Niet alleen eengezinswoningen, zoals de huizen die gesloopt gaan worden, maar ook appartementen, beneden- en bovenwoningen en levensloopbestendige woningen. De nieuwe huizen zijn gasloos, dus koken en verwarmen gebeurt met elektriciteit. De huizen krijgen een warmtepomp en zonnepanelen en hebben energielabel A.

UWOON heeft ervaring met dit soort grootschalige wijkvernieuwing. In 2002 deed de voorloper van UWOON (Centrale Woning Stichting) een vergelijkbaar project in Harderwijk. Toen werden 400 huurhuizen in Stadsdennen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Uiteindelijk was bijna iedereen tevreden met het resultaat van dit stadsvernieuwingsproject, maar vooraf was er ongerustheid onder huurders.

Met iedereen een gesprek

,,Daarom gaan we vooraf met iedereen individueel praten. Uit de gesprekken zal blijken of er draagvlak is voor het vervangen van de woningen,’’ houdt Uittien een slag om de arm. ,,Wanneer minimaal 70 procent van de huurders akkoord is, gaat de wijkvernieuwing van Tinnegieter in ieder geval door.’’

Projectontwikkelaar Trebbe heeft van UWOON opdracht gekregen het plan verder uit te werken. Naar verwachting worden de eerste huizen in het najaar van 2021 opgeleverd. Het is de bedoeling dat het complete project in 2023 wordt afgerond.