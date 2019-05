Zeven jaar cel voor 77-jarige man uit Harderwijk: hij kocht een pistool om de vriend van zijn ex te vermoorden

Een 77-jarige man uit Harderwijk heeft donderdag 7 jaar cel gekregen voor de voorbereiding van de moord op de vriend van zijn ex-vrouw. Hij kocht in januari een pistool om hem van het leven te beroven. Wat hij niet wist, was dat de verkoper een politieagent was.

Via de broer van de 77-jarige Jacques W. was de politie achter zijn plan gekomen. En dus werd een pseudokoop opgezet. In een auto bij een hotel in de omgeving van Amersfoort werd aan W. het pistool gekocht. Hij overhandigde het geld en kort erna werd hij door agenten overmeesterd. De broer had de politie getipt omdat hij W. in staat acht zijn ex te vermoorden.

Wapen

W. kreeg jaren terug 4,5 jaar cel voor doodslag nadat hij zijn toenmalige vrouw met een fles had doodgeslagen. Een ongeluk, volgens zijn raadsman, maar de broer noemde het tegenover de politie een moord. Uit heimelijk opgenomen geluidsopnames van de broer blijkt dat W. herhaaldelijk vraagt waar het wapen blijft. Hij heeft een alternatief plan klaar: met een stroomstootwapen wil hij de partner van zijn ex verlammen om hem daarna de keel door te snijden.

Brief

Liever schiet hij hem neer, waar zijn ex-vrouw bij is. Zodat ze er de rest van haar leven last van heeft. Op de computer van W. staat een brief getiteld ‘afscheid van het leven’ met uitleg. Eerst zou hij met de partner van zijn ex afrekenen, daarna zou hij zichzelf van het leven beroven.

Geluidsopnames