Zeynel en Sevgi stoppen, Istanbul Market blijft in Harderwijk

Kruiden

Zij verlaten Harderwijk. Sevgi houdt een ‘heel goed gevoel’ over aan de winkeltijd in Drielanden. ,,We hebben dit in vijf jaar opgebouwd tot een multiculturele supermarkt met groenten, vlees en kruiden uit onder andere Turkije, Italië, Marokko, Iran. Klanten vinden het heel jammer dat we weggaan, vooral om de deskundigheid, netheid en vriendelijke bejegening.’’