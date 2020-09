Ziekenhuis Harderwijk biedt thuis chemo-infuus

Patiënten met kanker hoeven voor een aantal oncologische behandelingen niet meer naar de chemo-unit van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het is met inzet van verpleegkundigen van Icare mogelijk bepaalde handelingen thuis toegediend te krijgen.

Het voordeel voor de patiënten is dat zij niet meer ongeveer eens per drie weken naar het ziekenhuis hoeven om een zogenoemde ‘onderhoudsbehandeling’ met een infuus te krijgen, melden thuiszorgorganisatie Icare en St Jansdal in een persbericht.

Steeds meer patiënten

Het voordeel voor het ziekenhuis is dat de chemo-unit ontlast wordt. Er komen namelijk steeds meer oncologische patiënten, merken ze daar.

Als een patiënt ervoor kiest de behandeling thuis te laten plaatsvinden, dan wordt deze uitgevoerd door een oncologisch verpleegkundige van Icare.

Veel rust

Deze behandeling in de thuissituatie kan veel rust geven, aldus Jan Willem Trouwborst, teamleider verpleegafdeling St Jansdal in het persbericht. ‘Een behandeling in het ziekenhuis is voor veel patiënten intensief. Veel patiënten zijn langdurig in behandeling. Dat heeft mentaal en fysiek veel impact. Deze groep mensen wordt nu een bezoek aan het ziekenhuis bespaard.’

De eerste patiënten die sinds de start vorige week thuis zijn behandeld geven volgens Trouwborst aan heel tevreden te zijn met deze mogelijkheid.

Zorg thuis uitbreiden

De chemo in de thuissituatie is in eerste instantie een pilot van vier maanden. De bedoeling is dat de zorg thuis mede op basis van de ervaringen verder wordt uitgebreid. Dit sluit volgens het ziekenhuis aan op landelijke ontwikkelingen.

Voor de pilot van Icare en St Jansdal is voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo hebben de verpleegkundigen van Icare dezelfde opleiding en ervaring als de verpleegkundige in het ziekenhuis. Verder gelden de veiligheids- en kwaliteitseisen waar het ziekenhuis aan moet voldoen ook voor de behandeling thuis. De oncoloog van het ziekenhuis blijft hoofdbehandelaar.