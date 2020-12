Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ligt overvol en gaat op slot voor nieuwe patiënten

Druk op ziekenhui­zen in regio door corona naar ongekende hoogte

18:46 Nog niet eerder lagen in deze golf zoveel coronapatiënten in de regionale ziekenhuizen als nu, blijkt uit cijfers die De Stentor bijhoudt. Intensive cares liggen overvol en alle ziekenhuizen geven aan dat de situatie nijpend is terwijl het einde nog niet in zicht is.