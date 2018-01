Ziekenhuis St Jansdal loopt weer vol na 'wake-up call'

Het was behoorlijk stil in het St Jansdal in Harderwijk. Maar nu het ziekenhuis de problemen heeft opgelost, keert het optimisme terug. Het volgende doel: in het nieuwe jaar zwarte cijfers schrijven.

Als een verloren zoon sluit Harderwijk het St Jansdal ziekenhuis weer in de armen. De soms maandenlange wachtlijsten zijn weggewerkt en de bezoekerscijfers van de polikliniek lopen weer gestaag op. Van 14.000 bezoekers op het dieptepunt in juni vorig jaar, naar 19.000 in november.

Tot grote opluchting van de leiding van het ziekenhuis, die bezweert dat de financiële crisis is beteugeld. Onder meer door het mes flink in de kosten te zetten en de efficiency te verbeteren. Datzelfde bestuur luidde eind september de noodklok. Door een combinatie van factoren was er een tekort ontstaan van 3 tot 5 miljoen euro. Iets wat het bestuur niet langer kon of wilde verzwijgen. Extern kampte het St Jansdal met de gevolgen van vergrijzing (complexere zorg) en de verschuiving van een deel van de zorg van ziekenhuizen naar huisartsen, fysiotherapeuten en andere eerstelijns zorg. Ook bleven de vergoedingen van verzekeraars achter.

Kinderziektes

Intern was de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPIC) een belangrijke oorzaak. St Jansdal is daarmee voorloper, maar kampte daardoor ook met kinderziektes en gewenning. Hierdoor kon er per saldo minder zorg geleverd worden. Consulten liepen uit, wachtlijsten liepen op en patiënten liepen weg naar het Meander (Amersfoort) of Isala (Zwolle). ,,Het was een stuk stiller in het ziekenhuis", herinnert bestuursvoorzitter Relinde Weil zich. Het nieuws van de misère sloeg volgens haar in als een bom. ,,Maar er ontstond direct een sfeer van 'en nu samen de schouders er onder'. Allereerst pakten we de wachtlijsten aan. Doktoren gingen overuren draaien en de tijden op de poli werden verruimd. Met resultaat: voor de meeste behandelingen zitten we op een wachttijd van zo'n twee weken."

Treeknorm

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Tegelijkertijd bleek dat de tarieven voor de behandelingen, in vergelijking met andere ziekenhuizen, aan de lage kant lagen. Onderhandelingen met verzekeraars pakten vervolgens gunstig uit. Ten slotte boog het ziekenhuis zich over zijn uitgaven.