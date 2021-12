Ziekenhuis St Jansdal rond met zorgverzekeraars na luiden noodklok: patiëntenzorg niet meer in gevaar

Ziekenhuis St Jansdal heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor volgend jaar afgesloten. Hiermee komt de zorg voor patiënten in het ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk op korte termijn niet meer in gevaar. Bestuurder Arend Jan Poelarends luidde vorige week nog de noodklok toen er met geen enkele zorgverzekeraar een afspraak voor 2022 was gemaakt.

Door de aanhoudende onzekerheid was het lange tijd onduidelijk of een verzekerde van bijvoorbeeld Zilveren Kruis of Menzis volgend jaar nog wel zorg kan krijgen in ziekenhuis St Jansdal. Twee weken terug heeft het ziekenhuis alle zorgverzekeraars het dringende verzoek gedaan om uiterlijk afgelopen maandag met ‘een realistisch’ contractvoorstel voor 2022 te komen.

Snel gegaan

,,Het is heel snel gegaan”, zegt bestuurder Poelarends nu. ,,Het was letterlijk ‘onder druk wordt alles vloeibaar’. De zorgverzekeraars waarmee we nu een akkoord hebben, vonden het net als wij belangrijk om er op tijd uit te komen. Nu kunnen we ons volledig concentreren op de COVID-crisis en hoeven we niet meer bezorgd te zijn over onze inkomsten vanaf januari 2022.”

In het najaar maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars elk jaar afspraken over de betaling van zorg voor patiënten voor het volgende jaar. Het gaat dan om budgetten, aantal behandelingen, tarieven en zorgkwaliteit. Patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee het ziekenhuis een contract heeft, kunnen er dan terecht.

Onaanvaardbaar

Maar St Jansdal had tot vorige week woensdag nog geen enkel contract ondertekend omdat het ziekenhuis het oneens was met de visie van verzekeraars dat er teveel of overbodige zorg wordt geleverd. ,,De meeste verzekeraars zetten tijdens deze onderhandelingen in op het leveren van aanzienlijk minder patiëntenzorg en krimp van het ziekenhuis in 2022. Dat is voor ons onaanvaardbaar”, liet Poelarends toen weten.

Het ziekenhuis is toch tot een akkoord met de zorgverzekeraars gekomen. In een verklaring wijst het ziekenhuis naar de onzekerheden rondom corona, maar ook doordat St Jansdal in 2019 het ziekenhuis in Lelystad heeft overgenomen. ‘Sinds dat jaar heeft St Jansdal nog geen normaal jaar gehad. De afspraken die het ziekenhuis nu heeft gemaakt, vergoeden de zorg die het ziekenhuis levert aan patiënten uit Flevoland en Noordwest-Veluwe.’