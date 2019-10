Ziekenhuizen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhuizen in zwaar weer

De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar een 9 in 2018 stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van de landelijke ranglijst met 64 ziekenhuizen.

Het Harderwijker ziekenhuis staat op eenzame hoogte in de lijst, het eerstvolgende ziekenhuis in de regio volgt op plek 34. Het Röpcke - Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, dat deel uitmaakt van de Stichting Saxenburgh Groep krijgt een 7, terwijl dat een jaar eerder nog beoordeeld werd met een 9.

In de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen rangschikt BDO Accountants de Nederlandse ziekenhuizen op basis van hun financiële jaarverslagen van 2018. Ook al doen ziekenhuizen het financieel iets beter dan vorig jaar, toch verkeren elf ziekenhuizen in Nederland in financieel zwaar weer. Het slechtst scoort het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer, dat al twee jaar op rij een dikke onvoldoende (2) scoort. Het Ommelander Ziekenhuis in Groningen moet het dit jaar doen met een vier, terwijl het vorig jaar nog een acht kreeg.

Zwarte cijfers

Dat geldt niet voor het St. Jansdal, dat 2018 wist af te sluiten met een winst van 2,4 miljoen. Daarmee liet het de financiële misère van ‘rampjaar’ 2017 achter zich, toen het 4,2 miljoen verlies draaide. De zwarte cijfers over 2018 komen deels voort uit het faillissement van het MC Zuiderzee in Lelystad halverwege 2018. St Jansdal kreeg ruim 26.000 uit de polder. De lage productie was juist de reden dat het in 2017 zo slecht ging. Door de invoering van het elektronisch patiëntendossier liepen de wachttijden in het St Jansdal zo hoog op, dat patiënten hun heil in Zwolle en Amersfoort gingen zoeken.

Toen dat begin 2018 verbeterde, keerden Harderwijkse patiënten terug. Tegelijk voerde het ziekenhuis een efficiencyslag door en werden betere afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. Ook de reorganisatie in 2016, waarbij honderd banen verloren gingen, pakte positief uit.

Ruim voldoende

Tussen Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen, het Deventer Ziekenhuis en Isala Klinieken in Zwolle zit weinig verschil, ze scoren alle drie een 7. Voor het Deventer Ziekenhuis (plek 42) is dat minder positief, dat scoorde in 2017 nog een 8. Voor het Gelre (plek 39) en Isala (plek 43) verandert er niets.