Zijn verloofde verongelukte, hij werd beschoten bij zijn vlucht uit Iran. Toch kreeg woedende Ehsan zijn leven op de rit, met hulp van sportcoach Kees

Het is een innig moment tussen coach en keeper tijdens de Homeless World Cup in Mexico. Het raakt hem nog steeds als hij naar de foto kijkt. Bondscoach Kees Grovenstein poetst het zelfvertrouwen van zijn doelvrouw op, die diep in de put zit na een doelpunt van tegenstander Mexico. Het is 2012 en de keepster van Oranje is één van de jongeren die met hulp van de sportcoach uit Harderwijk weer een plek in de maatschappij herovert.