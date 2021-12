Zo kan Harderwijk eruit gaan zien als het Dolfinarium de poorten moet sluiten

Analyse Geklungel rond orka Morgan werpt nieuw licht op verhuizing Dolfinari­um-die­ren naar China

De Zembla-documentaire over orka Morgan, die in 2011 naar Tenerife verhuisde, drukt de regering met de neus op een aantal ongemakkelijke feiten. Duidelijk is dat wanneer een dier eenmaal de grens over is, gemaakte afspraken niks meer waard zijn. Hoe wordt voorkomen dat de verhuizing van twaalf Dolfinarium-dieren naar China uitdraait op een tweede drama à la ‘Morgan’?

8 november