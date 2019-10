Zo wil Harderwijk de wachttijd voor goedkope woningen verkorten van 7 naar 2,5 jaar

SGP: kerstver­haal niet bedoeld voor promotie Hanzestad Harderwijk

10:32 Dat het kerstverhaal in de vorm van Kerst met de Zandtovenaar wordt gebruikt om Harderwijk te promoten valt bij de SGP in Harderwijk niet in goede aarde. ‘Wij betreuren het dat het zo tere kerstevangelie via een spektakeloptreden in onze stad mogelijk wordt gemaakt.’