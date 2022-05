Zoë Spanos is de nieuwe stadsdichter van Harderwijk: ‘Eerst geloofde ik niet dat ik het geworden was’

Scheurtjes in Veluws kroegenver­bond over vroegere sluitings­tij­den: ‘Keihard geknokt voor die 04.00 uur’

Het horecaverbond over vroegere sluitingstijden in Harderwijk en Ermelo vertoont scheurtjes. Café De Boterlap in Harderwijk trekt zijn eigen plan en gaat op zaterdag door tot 04.00 uur, twee uur langer dan de andere kroegen met elkaar hebben afgesproken. Uitbater Gert Boonen is zich van geen kwaad bewust. ,,Wij doen wat De Boterlap altijd heeft gedaan: lekker tot laat feesten.’’

