Zoektocht locatie Café de Liefde in Harderwijk gaat door: voorkeur gaat uit naar Strandeiland

Aanhouding in Harderwijk voor doodsbe­drei­ging en vernieling telefoon

2 juni In Harderwijk is iemand aangehouden voor doodsbedreiging en voor vernieling van een telefoon. Dat gebeurde vrijdagavond in het Hortuspark, zo blijkt uit een bericht van de wijkagent via Instagram. ,,De Officier van Justitie beval de aanhouding buiten heterdaad. Verdachte is door ons van huis gehaald en is overgebracht naar Apeldoorn”, schrijft de agent. Volgens reacties onder het bericht wordt echter betwijfeld of daarmee de juiste verdachte is aangehouden.