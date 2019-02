Zoektocht naar warmte voor gasloze wijk kost Harderwijk mogelijke vele tonnen extra

video Beginnende motorcros­ser (34) uit Harderwijk zwaarge­wond in Ermelo

17 februari Een 34-jarige beginnende motorcrosser uit Harderwijk is zaterdagmiddag op een crossterrein in Ermelo ernstig gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Specialistische artsen die met de traumahelikopter naar Ermelo waren gevlogen hebben hem op de baan gestabiliseerd.