Zoektocht omgeving Harderwijk: Wie kent deze vrouw?

Benefietconcert voor zieke Lisanne: 'Op een beter moment kan bijna niet'

15:45 De 19-jarige Lisanne Spaander uit Harderwijk werd afgelopen oktober lid van het musicalkoor No Nonsense. ,,Ik kende haar helemaal niet. Ik zag alleen maar een frisse, jonge en mooie meid met een prachtige stem,'' vertelt koorgenoot Steven ten Cate. Pas later hoorde de Drontenaar dat Lisanne ziek is. De kanker, die ze overwonnen had, was terug. En de manier hoe ze daarmee omgaat was voor Ten Cate reden genoeg om iets speciaals voor haar te doen: een benefietconcert organiseren.