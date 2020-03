Zoete lekkernij van sterrenrestaurant 't Nonnetje af te halen én thuisbezorgd

,,Dit nationale gebakje van Portugal ️(het land waar mijn lieve vrouw Maria do Céu, de liefde van mijn leven is geboren) is normaliter ons signatuur zoete heerlijkheid wat wij onze gasten serveren bij de koffie. Nu kunnen ze vers en warm worden afgehaald en bezorgen wij ze met liefde bij u thuis of op het bedrijf! De ingang van ons restaurant zal als afhaalloket fungeren. Een PASTEL DO MICHEL is een hemels zoet pasteitje bestaande uit knisperend krokant roomboterbladerdeeg aan de buitenkant gevuld met een zoet smeuïge crème die is geparfumeerd met kaneel en de schil van citroen. De prijs is 1,50 euro per stuk en 4 stuks voor 5,00 euro."