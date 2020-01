Zolderbrand in Harderwijk: brandweer rukt uit met hoogwerker

Huis van Ronnie (32) uit Harderwijk brandt uit, terwijl hij elders jaarwisse­ling viert met vrienden

1 januari Zonder huis het nieuwe jaar in. Dat overkomt Ronnie van Kernebeek (32) in Harderwijk. Terwijl hij met vrienden spelletjes speelt op oudejaarsavond, begint in zijn huis het vuur te branden. Zijn slaapkamer en badkamer branden uit.