Zonder uitkijktoren mist het Harderwijker bos een uitstapje

Een van die mensen meldde onlangs dat de toren wat leek te wiebelen. ,,Bouten waren losgedraaid en balken waren losgetrapt en vernield'', zegt Van Boven. Het pad naar de toren hebben ze met linten afgezet en ze hebben de onderste trap uit de toren weggehaald. Uitkijktoren buiten gebruik, meldt een briefje.

Vuurtje

Het gebeurt vaker dat spullen in het bos worden vernield, paaltjes, bankjes. Soms wordt ergens een vuurtje gemaakt. Ook het bos heeft zo z'n hangplekken, weet Janssen. ,,Maar het is niet zo dat de politie af en toe even langs kan rijden.''

Hij had de uitkijktoren ergens in '93 of '94 laten maken door de mannen van de sociale werkvoorziening Gresbo. ,,Op de oude vuilnisbelt, om gebruik te maken van de hoogte die er al was. De toren hebben ze onderaan in elkaar gezet en hij is met een grote hijskraan op de berg gezet. Op betonnen sokkels.''

En ja, heel veel mensen beklommen sindsdien de uitkijktoren, met de kinderen, met bezoek van elders. Een paar jaar terug is het pad naar boven nog opgeknapt.

Reparatie

Nu de toren niet meer veilig kan worden beklommen dringt de vraag zich op of reparatie nog wel zinvol is of dat misschien een nieuwe toren op een andere plek kan worden gebouwd. Een toren van een meter of tien nabij het Beekhuizerzand biedt al een fraai uitzicht. En dan wel op een plek die gemakkelijk bereikbaar is voor wandelaars en fietsers, benadrukt Van Boven. ,,Mensen vinden zoiets toch leuk. Het is een uitstapje.''