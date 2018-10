Zonnepanelen op stadhuis Harderwijk maken weg vrij voor binnenstadbewoners

De gemeente Harderwijk schept daarmee wel een precedent, zegt wethouder Jeroen de Jong. Hij legt uit: ,,De binnenstad is beschermd stadsgezicht, waar strenge voorschriften gelden voor zonnepanelen. Ik vind dat we met de gemeenteraad een principiële discussie moeten voeren waar we wel of geen zonnepanelen willen hebben. Nu wordt er soms krampachtig gedaan vanwege het beschermde stadsgezicht. Op sommige woningen in het Waterfront zijn de zonnepanelen aan de achterkant geplaatst, terwijl daar nauwelijks zon is. Willen we dat?''