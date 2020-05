Zorgen om drukte op strand en in centrum Harderwijk; ‘Neem uw verantwoordelijkheid’

In het centrum van Harderwijk en op het Strandeiland aan de boulevard is het zaterdagmiddag behoorlijk druk. Op twitter verschijnen foto's met kritiek. 'Gedrag is iets wat mensen ook zelf moeten willen’, reageert burgemeester Harm-Jan van Schaik.

'Dit leek jullie een goed idee gemeente Harderwijk?’ is de vraag in een bericht op Twitter, met daarbij een foto van de markt die juist om meer te creëren voor het eerst is vergroot tot op de Vitringasingel. Op de foto lijken veel mensen dicht bij elkaar te lopen, zonder te letten op de anderhalvemetermaatregel.

Volledig scherm De zaterdagmarkt in Harderwijk is vanaf nu ook deels op de Vitringasingel. Toch bleef het lastig afstand te houden. © Teake Dijkstra

Anderen reageren daarop, deels met kritiek - ‘'Gebrekkig leiderschap van verantwoordelijken’ - en de vraag om handhaving en deels met de verzachtende opmerking dat een foto de situatie kan vertekenen.

Het lijkt wel kerst

aar druk is het in elk geval wel. ,,Het lijkt wel kerst’’, zegt een ondernemer in de binnenstad. Voor de winkel wordt gevraagd om buiten te wachten als er al vijf mensen binnen zijn. ,,We houden ons wel aan de regels, maar er lopen echt veel mensen op straat.’’

Ook bij burgemeester Van Schaik waren berichten en foto's binnen gekomen over de drukte in zijn stad. ‘Samen hebben we enige versoepeling bereikt', twitters hij. 'Dit betekent dat 1,5 m regel en het samenscholingsverbod nog gelden. We zijn ook nu samen verantwoordelijk voor elkaars gezondheid, onze lokale economie, en onze cultuur! Hou vol!’

Verantwoordelijkheid

Hij voegt daar na de oproep van iemand om actie te ondernemen aan toe dat ‘Handhaving’ is gevraagd scherp te handhaven op deze criteria. Hij wijst op de nieuwe indeling van de markt en stelt dat wordt gesproken over routing in de binnenstad. ‘Gedrag is alleen iets wat mensen ook zelf moeten willen', aldus Van Schaik. ‘Die verantwoordelijk hebben ze zelf en ik vraag hen die ook te nemen.’