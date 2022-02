Zwembad De Sypel in Harderwijk dicht door stormschade: ‘Op z’n vroegst zondag weer open’

Veluwse boswach­ters ruimen verwoestin­gen storm Eunice op, bosbezoek afgeraden

De zware storm van vrijdag heeft flink huisgehouden in de bossen van de Veluwe. Bomen zijn geknakt of zelfs in zijn geheel omver gewaaid. Vanwege de stormschade kunnen bezoekers beter even wachten met een boswandeling. ,,Er hoeft maar wat wind of regen te komen en er vallen nog meer takken.”

