Zweten in snikhete stoptrein tussen Zwolle en Amersfoort

Voor treinreizigers die vandaag op en neer pendelen op het traject Zwolle-Amersfoort-Utrecht, is het flink zweten geblazen. Op deze route rijdt een oude sprinter, die niet is uitgerust met airco. ,,Daar balen we zelf ook van", zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze verontschuldigend.

,,Die stoptrein van Amersfoort naar Harderwijk is echt belachelijk heet. Pfft wanneer komt er airco op dit traject", aldus Jerry Looman vandaag op Twitter. De afgelopen weken is de NS overspoeld met klachten over de hitte in de sprinters die op dit traject worden ingezet.

,,In 95 procent van onze treinen zit airco", vertelt Kroeze. ,,Je moet als reiziger dus net de pech hebben om in een oud model te zitten. Deze treinen beschikken dan wel weer over raampjes die opengedraaid kunnen worden. Al besef ik dat dat met deze temperaturen weinig uithaalt."

Vervangen

De bedoeling is om die laatste 5 procent oude treinen de komende jaren te vervangen door nieuwe modellen. ,,In december worden bijvoorbeeld 188 nieuwe sprinters geleverd. Die worden daarna stapsgewijs ingepast in de dienstregeling." Ook de stoptreinen op het traject Zwolle-Amerfoort-Utrecht worden op den duur vervangen. Kroeze kan echter niet zeggen wanneer dat precies gebeurt.