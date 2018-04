Al voor gruweldood Dwoëny uit Hattem sloeg politie alarm

Vlak voordat de 34-jarige Dwoëny van den Brink op 19 februari in haar woning in Hattem werd gedood, heeft de politie alarm geslagen bij de gemeente en Veilig Thuis. Die laatste organisatie maakte de inschatting dat er geen sprake was van ‘acuut gevaar’.

Loetje K., de partner van Van den Brink, werd opgepakt. Justitie verdenkt hem nu van moord of doodslag.

Volgens Ria Borgman, de moeder van het slachtoffer, is haar dochter met messteken om het leven gebracht. ,,Ik heb met eigen ogen gezien wat haar is aangedaan. Haar keel was doorgesneden. Ze had ook een snijwond van haar linkeroor over haar kin naar haar rechteroor”, zegt ze. De moeder stelt dat Dwoëny tijdens haar relatie talloze keren door K. mishandeld werd.

Quote Hoe vaak Dwoëny wel niet om hulp heeft geroepen. Mijn wijffie is aan haar lot overgela­ten Ria Borgman, moeder van Dwoëny

Haar dochter heeft volgens Borgman een hele batterij aan hulpinstanties over de vloer gehad. Maar geen enkele instantie bood de hulp Dwoëny nodig had, zegt ze. ,,Hoe vaak Dwoëny wel niet om hulp heeft geroepen. Maar mijn wijffie is aan haar lot overgelaten. Steeds was het argument: het zijn volwassen mensen. 'Als zij niet willen, kunnen we niets doen', werd er steeds gezegd. Maar als nu iemand eens echt tijd voor haar zou hebben gemaakt, zich echt in haar verdiept had, dan hadden ze er wel degelijk iets aan kunnen doen."

Wijkagent

Politiewoordvoerder Simen Klok erkent dat er melding is gemaakt van de zorgelijke situatie bij Dwoëny: ,,We hebben in januari en februari 2018 meldingen gehad rond dit adres. We zijn ook meerdere keren ter plaatse geweest. Begin januari hebben we de situatie gemeld de gemeente. Begin februari heeft de wijkagent een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis.”

Geen acuut gevaar

Directeur Azime Gülhan van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland, een organisatie die tot voor kort matige beoordelingen maar inmiddels een voldoende van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd kreeg, bevestigt dat er een melding van de politie is binnengekomen. ,,De melding is getriageerd (uitgezocht, red.) en zou binnen de termijn van twee weken opgepakt worden, waaruit u kunt opmaken dat wij geen aanwijzingen/informatie hadden dat er sprake zou zijn van acuut gevaar", laat Gülhan schriftelijk weten. Op de vraag of er een fout is gemaakt, gaat ze niet in.

Burgemeester Jan Willem Wiggers van Hattem was na het misdrijf in de Kraaijenbergstraat om omwonenden een hart onder de riem te steken. Nu wil de burgervader niet reageren. ,,Vanwege het lopende onderzoek door het OM en de privacy kunnen wij niet specifiek ingaan op deze zaak’’, laat gemeentewoordvoerster Marieke Schütten weten.

Machteloos

Familie, vrienden en buren zagen dat het niet goed ging met Van den Brink. Maar voelden zich machteloos. ,,Steeds keerde ze terug naar K. We stonden erbij en keken er naar. Wat kun je doen? Het zijn volwassen mensen. Het was voor ons niet de vraag of de bom zou barsten maar wanneer die bom zou barsten.’’