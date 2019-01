Albert stopt na 32 jaar met kerstbomenverkoop in Hattem

Een poster op een grote boom bij de ingang van het perceel verklapt het al. ‘Het laatste jaar’, staat er onder meer met grote letters op. Want na 32 jaar stopt Albert Gratama (61 jaar) uit Wapenveld met de verkoop van kerstbomen in Hattem. Komende zaterdag is de laatste echte verkoopdag. ,,Natuurlijk ga ik het missen. Maar het is goed zo. Ik geef iedereen een hand en wens ze allemaal het beste”, zegt de verkoper.

De rijp is deze morgen nog op het perceel aan de Koeweg te zien, tussen de bomen in het buitengebied van Hattem. Gratama is bezig met een houtkachel in zijn verkoophut. Heel veel kerstbomen staan er niet meer op het land. Verdere luxe is niet aanwezig. ,,Het is simpel. Het moet ook leuk blijven”, legt Gratama uit. ,,Het is allemaal heel commercieel geworden. Dat is helemaal niets voor mij.”

Duurzaam

Zoals Gratama denkt en praat, zo is zijn handel in kerstbomen ook. ,,Ik heb hier geen water en stroom. Daarnaast heb ik al die jaren geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat zie je bij de grotere bedrijven niet. Ik ben ervan overtuigd dat dit duurzamer is dan het kopen van een kunstkerstboom. Ik heb 32 jaar een bijdrage geleverd aan de instandhouding van de natuur, zullen we maar zeggen. Ik ben een simpel iemand en hoef ook helemaal geen vakantie naar één of ander luxe oord.”

Maar nu is het dan toch echt klaar. Zaterdag is de laatste grote(re) verkoopdag. Op de poster aan de boom meldt Gratama dat hij stopt vanwege onder meer de hoge pachtprijs, wildschade en een droge zomer. ,,Eigenlijk heb ik al wel een jaar of vijf het plan om te stoppen. We hebben hier al eens enorm last gehad van konijnen, die aten bijna de hele boom op. En afgelopen zomer was het natuurlijk heel erg droog. Dat kun je hier nog steeds wel zien.”

Splitsing

Het is een lastige beslissing geweest, maar Gratama heeft dus toch besloten om te stoppen: ,,Ik vond het te abrupt om het deze zomer gelijk te doen. Ik heb mensen die hier al jaren achtereen komen. Voor die trouwe klanten is het lastig. Je komt op een gegeven moment op een splitsing: dan moet je kiezen tussen investeren in bijvoorbeeld een hek om het perceel en stoppen. Ik ben 61 jaar, dan is het ook wel mooi geweest. En toch vind ik het wel jammer. Eigenlijk had ik thuis een stuk land moeten hebben, heb ik al wel eens bedacht.”

Het afscheid is een beetje dubbel voor Gratama, zo legt hij uit. ,,Aan de ene kant kijk ik er positief op terug, omdat ik het 32 jaar gedaan heb. En zo ook de natuur heb geholpen. Aan de andere kant vind ik het ook wel jammer om te stoppen, zeker voor mijn trouwe klanten.”

Dagenlang heeft hij in zijn verkoophokje gestaan, te wachten op wat komen zou. Klanten kunnen er zelf op zoek gaan naar een geschikte boom en deze uit de grond (laten) halen. ,,Op sommige dagen was het heel slecht weer en kwam er nauwelijks iemand. Maar zeker in de beginjaren hebben we ook wel eens 2000 stuks verkocht. De gezelligheid is heel belangrijk. Er is een ongedwongen sfeer, ik dring ze niks op. Hele families en generaties zijn hier gekomen. En dat heb ik altijd heel mooi gevonden.”