Anton Pieck museum Hattem pakt uit met Kleine IJsbeer

Veluwse samenwer­king rondom sporten met beperking

9 november Het bedrijf Uniek Sporten en de gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De organisaties zetten zich daarmee in om sport voor iedereen mogelijk te maken. Zo wordt nu samengewerkt om het sportaanbod voor mensen met een beperking in de regio in kaart te brengen.