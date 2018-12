Anton Pieck Museum maakt stap naar de moderne tijd

De Efteling

In het ‘vernieuwde’ Anton Pieck Museum in Hattem komt een prominentere link naar het ‘Efteling-verleden’ van de kunstenaar. Hans van der Hoeven: ,,Anton Pieck was de grondlegger van het sprookjesbos in De Efteling en in het pretpark is ook een Anton Pieck-plein. De banden met de mensen van de Efteling worden aangetrokken en er zijn gesprekken over meer samenwerking.’’



Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de nieuwe conservator van het museum, Francine Ook, een achterkleindochter van Pieck. Zij neemt in 2020 het stokje in Hattem over van Anneke Nitrauw, die sinds de opening van het museum in 1982 conservator is.



Mede door de verbinding met De Efteling te benadrukken, hoopt Van der Hoeven dat ook jongeren zich weer meer gaan vereenzelvigen met de geschiedenis en het werk van Anton Pieck. Vooralsnog is het plan om op de eerste verdieping vooral veel aandacht aan Pieck en De Efteling te besteden.